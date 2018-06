Dominik Hermle gewinnt falsches Rennen

Der erste Sieg im Weltcup, die Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft: Trotz dieser großen Erfolge war Dominik Hermle vom Skiclub Gosheim nach dem Wettkampfwochenende in Suhl nicht ganz zufrieden. Er hatte im Rückblick das falsche Rennen gewonnen und die WM-Teilnahme im Target Sprint knapp verpasst.

Weil der Gosheimer als einer von drei deutschen Startern vom Deutschen Schützenbund (DSB) für den Weltcup nominiert worden war, standen für ihn in Suhl fünf Rennen in zwei Tagen auf dem Programm. Auf dem engen, verwinkelten Stadtkurs fand zeitgleich die Deutsche Meisterschaft statt.

Los ging es am Samstagvormittag mit den Qualifikationsrennen für das Finale um den Deutschen Meistertitel. Es war gleichzeitig das letzte Qualifikationsrennen für die WM. Mehr als 40 Starter waren gemeldet. Nur die zwölf Zeitschnellsten schafften es ins Finale am Nachmittag. Taktieren war nicht möglich. Um nicht vorzeitig auszuscheiden, mussten die Teilnehmer bereits im Vorlauf alles geben. Bei kalten Temperaturen war das Schießen mit klammen Fingern zusätzlich eine Herausforderung. Hermle schaffte die Qualifikation als Dritter souverän.

Am Nachmittag wurde das Weltcuprennen eingeschoben. Die in der Gesamtwertung führenden Michael Herr, Thomas Haslinger und Hermle waren vom DSB nominiert. In einem hochklassig besetzten Feld konnte der Gosheimer seine Erfahrungen aus dem ersten Rennen gut einsetzen und übernahm beim zweiten Schießen mit einer Schnellfeuereinlage die Führung. Er wehrte anschließend die Angriffe der Konkurrenz auf der Schlussrunde ab und sicherte sich seinen ersten Weltcupsieg. Das Erklingen der deutschen Nationalhymne bei der Siegerehrung war ein besonderer Moment in der bisherigen Karriere von Hermle.

Hermle fehlen zwei Sekunden für WM-Teilnahme

Der Erfolg im Weltcup sollte sich auch auf das Finale der Deutschen Meisterschaften auswirken - allerdings nachteilig. Mit einem Rennen mehr in den Knochen als die übrige nationale Konkurrenz kamen Hermle, Haslinger und Herr auf die Plätze drei bis fünf. Dadurch überholte der Gosheimer zwar Haslinger in der Gesamtwertung. Für den zweiten Platz und die sichere WM-Qualifikation reichte es aber dennoch nicht. Mit seinem Sieg setzte sich der neue Deutsche Meister Sven Müller mit einem Punkt Vorsprung noch vor Hermle. Am Ende fehlten Hermle zwei Sekunden, um bei den globalen Wettkämpfen dabei zu sein. Da die beiden Läufer vor ihm ein Rennen weniger absolviert und frischere Beine hatten, konnte Hermle den Rückstand auf der Schlussrunde nicht mehr aufholen. Im Nachhinein hatte er aufgrund des unglücklichen Zeitplans mit dem Weltcup das „falsche“ Rennen gewonnen.

Am Sonntag wurden noch die Staffeln der Deutschen Meisterschaft sowie die Single-Mixed Staffel im Weltcup ausgetragen. Hermle zeigte jeweils die stärkste Leistung in seinem Team. Weil es bei seinen Teamkollegen am Schießstand nicht gut klappte, wurden weitere Medaillen mit den vierten Plätzen knapp verpasst.

Die WM hat Hermle nur knapp und unglücklich verpasst. Wegen seiner hervorragenden Leistungen wurde ihm aber die Teilnahme an einem weiteren Weltcup in England Anfang Oktober zugesagt. Als Nächstes stehen am kommenden Wochenende die Landesmeisterschaften im Sommerbiathlon (Kleinkaliber am Samstag in Ulm, Luftgewehr am Sonntag in Dornhan/Weiden) als Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften an.