Dörflinger besucht Stuttgart mit Gruppe aus dem Landkreis Biberach

Viele Bürgerinnen und Bürger sind der Einladung von Thomas Dörflinger, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach, zur Landtagsfahrt nach Stuttgart gefolgt. Auf die vorwiegend aus Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern sowie weiteren Gästen bestehende Gruppe wartete ein informatives Programm. Nach der Führung durch den Landtag und einem Austausch mit Thomas Dörflinger folgte ein Gespräch mit der Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi. Dabei tauschten sich die Teilnehmer über aktuelle Herausforderungen im Wohnungsbau aus – auch mit den Schwierigkeiten der Innenentwicklung. „Mir war wichtig, unsere kommunalen Verantwortungsträger und Bauunternehmer mit der Ministerin an einen Tisch zu bringen, um über bau- und wohnungspolitische Themen offen und zielgerichtet diskutieren zu können“, so Dörflinger. Abgerundet wurde der Aufenthalt in Stuttgart mit der Führung durch die Ausstellung des Info Turm Stuttgart (ITS) zum Neubau des Bahnhofs „Stuttgart 21“. Über mehrere Etagen und in Begleitung fachkundiger Guides erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblick in eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. Sowohl Dörflinger als auch die Teilnehmer waren sich am Ende einig: Es war ein gelungener, interessanter und zugleich schöner Tag in der Landeshauptstadt.