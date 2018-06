Dobrindt will E-Autos gesetzlich fördern

Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland auf eine gesetzliche Grundlage stellen. Er werde ein Elektromobilitätsgesetz auf den Weg bringen, mit Privilegien für E-Autos: zum Beispiel bei Parkplätzen oder bei der Benutzung von Busspuren, sagte Dobrindt der „Rheinischen Post“. Reine Kaufprämien werde es nicht geben. Union und SPD wollen am Ziel festhalten, bis 2020 eine Million Elektroautos „in allen unterschiedlichen Varianten“ auf Deutschlands Straßen zu bringen.