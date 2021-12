Dobermann befreit sich aus Wohnung und schnappt im Hausflur nach Nachbarin

In einem Mehrfamilienhaus in Tuttlingen hat ein Dobermann für Angst und Schrecken bei den Bewohnern gesorgt. Der Hund habe sich aus der Wohnung des Besitzers befreien können und sei anschließend in den Hausflur gelangt, bestätigte ein Sprecher der Polizei.

Dort traf er auf eine junge Frau, die gerade ihre Wohung verlassen wollte. Das Tier sprang sie an und habe laut Polizeisprecher auch nach ihr geschnappt. Der jungen Frau gelang es, den Hund von sich zu drücken und sich in ihre Wohung zu retten.

Die hinzugerufene Streife konnte den Hund wenig später im Hausflur festsetzen. Das Tier sei aggressiv, aber aktuell keine Gefahr mehr.