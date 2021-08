DJ Badenixe legt im Freibad Hauerz auf

Hauerz (xs) - Das Freibad in Hauerz feiert dieses Jahr von Samstag, 7., bis Sonntag, 8. August, sein 50-jähriges Jubiläum. Im April 1968 wurde die Idee des Freibades in Hauerz geboren, als der Unternehmer und Ehrensenator Friedrich Schiedel dem damaligen Gemeinderat eine großzügige Geldspende in Aussicht stellte. Knapp drei Jahre später, am 7. August 1971, konnte schon die Einweihung mit einem großen Dorffest gefeiert werden, wie es in einer Mitteilung der Stadt Bad Wurzach heißt.

Zum Einstieg legt DJ Badenixe am Samstag, 7. August, von 13 bis 19 Uhr auf. Der Sonntag beginnt ab 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst und im Anschluss geht es weiter mit einem Frühschoppen auf dem Mehrgenerationenplatz.

Bis 10. September können alle Badelustigen kostenlos zum Baden nach Hauerz fahren. Das Angebot für Erwachsene und Kinder gilt auf der ÖPNV-Linie 60 von Bad Wurzach nach Hauerz. Weitere Haltestellen sind in Albers, Dietmanns und Truilz. Beim Busfahrer einfach den Ausweis vorzeigen und als Ziel das Freibad Hauerz angeben. Hinfahrt: 12.40 Uhr ab Bad Wurzach, Post (Platz vier), Rückfahrt: 17:52 Uhr ab Ortsmitte Hauerz (Hauptstr. 20).