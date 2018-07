Berlin (dpa) - Die Konjunktur in Deutschland kommt wieder in Schwung. Zu dieser Einschätzung kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Nach zwei schwachen Quartalen ziehe die Wirtschaftsleistung im zweiten Vierteljahr deutlich an, teilten die Wissenschaftler in Berlin mit. Wesentliche Wachstumstreiber seien Industrie und Bauwirtschaft. Welche Effekte die Sorge um den Euro auf die Wirtschaft hat, lasse sich derzeit noch nicht voraussagen.