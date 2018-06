DIW: Deutsche Konjunktur hellt sich spürbar auf

Berlin (dpa) - Die Konjunkturaussichten für Deutschland hellen sich nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung trotz Belastungen der Eurokrise spürbar auf. In diesem Jahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,9 Prozent steigen, teilten die Berliner Forscher mit. Im kommenden Jahr sei dann sogar ein Wachstum von mehr als zwei Prozent möglich. Die Nachfrage nach deutschen Exportgütern werde in den nächsten Monaten wieder steigen. Zudem bleibe die Arbeitsmarktlage gut, so dass der Konsum kräftig anziehen dürfte.