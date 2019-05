Diva „Ying“ sucht ein Zuhause

Lindau (erne) - Die schön gezeichnete Katze „Ying“ hat jemand im April mit einer zweiten Katze im Tierheim abgegeben. Die Samtpfote ist eine verwöhnte Diva, die volle Aufmerksamkeit ihres Tierfreundes will. Sie verträgt sich mit anderen, doch ein Platz, bei dem sie allein verwöhnt wird, würde ihr besser gefallen. „Ying“ ist im April 2016 geboren, eine Katze, die auch nach draußen ins Freie will und ansonsten eine liebe und zutrauliche Katze. Wie alle Katzen im Tierheim ist sie geimpft, kastriert und tätowiert. Wer dem Stromerle ein neues Zuhause geben und mehr über sie erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon (08382) 72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim gibt es im Internet unter www.tierheim-lindau.de Foto: Erika Nerb