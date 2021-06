Diskussionen um Schweiz-Star Shaqiri vor Italien-Spiel

Die Schweiz hat bei der Fußball-Europameisterschaft erst ein Spiel absolviert, doch Diskussionen um den größten Star des Teams gibt es schon jetzt.

Xherdan Shaqiri wurde beim 1:1 gegen Wales beim Stand von 1:0 in der 66. Minute gegen den defensiveren Denis Zakaria ausgewechselt. Nicht wenige in der Schweiz kritisieren Trainer Vladimir Petkovic dafür, weil die Eidgenossen ohne Shaqiri zeitweise sehr passiv spielten. Der 57-Jährige verteidigt sich und sagte: „Ich wollte etwas Stabilität bringen.“ Der frühere Münchner Shaqiri habe „ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ich habe auch an die nächsten Spiele gedacht, dann brauchen wir ihn.“

Zum Beispiel gegen Italien an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV). Mit seiner individuellen Klasse und Schussstärke kann der 29-Jährige auch die im Eröffnungsspiel beim 3:0 gegen die Türkei so überzeugende Squadra Azzurra in Bedrängnis bringen.

Allerdings muss Shaqiri dafür in Topform sein. Die Befürchtung der Schweizer: Dem Mittelfeldspieler fehlt nach einer alles andere als optimalen Saison der Rhythmus. Für den FC Liverpool spielte Shaqiri in der Premier League 2020/21 nur fünfmal von Beginn an, war - auch verletzungsbedingt - nur in 14 Partien dabei. Ein Tor gelang ihm dabei nicht.

