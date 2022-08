Diskussion um Zustände an OSK reißt nicht ab

Die Aufregung über die Zustände an der Oberschwabenklinik (OSK) reißt nicht ab. Wie berichtet, haben 18 von 22 Chefärzten und acht Pflegerinnen in Briefen an den Aufsichtsratsvorsitzenden Harald Sievers ihren Unmut über die Situation geäußert und das Vertrauensverhältnis zu einem der beiden Geschäftsführer, Oliver Adolph, als zerrüttet bezeichnet.

Auch zahlreiche weitere Mitarbeiter aus dem medizinischen und nicht-medizinischen Bereich meldeten sich bei der „Schwäbischen Zeitung“ und sprachen von einem „fürchterlichen Betriebsklima“, das von „Drohungen und Angst“ geprägt sei. Nun hat sich erstmals eine Assistenzärztin geäußert, die Adolph in Schutz nimmt.

Hana Fayaz ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und arbeitet derzeit überwiegend in der Notaufnahme. Seit einem knappen halben Jahr ist die Assistenzärztin an der OSK beschäftigt, wurde jedoch in der Probezeit gekündigt und mutmaßt, das könne damit zusammenhängen, dass sie den umstrittenen Geschäftsführer stets verteidigt habe.

Patienten sind verunsichert

„Erbarmungslos“ würden manche Kollegen und Pfleger auf diesen losgehen, obwohl er nur versuche, die Oberschwabenklinik strukturell an die Verhältnisse der neuen Zeit anzupassen und fit für die Zukunft zu machen. Durch die schlechte Presse in den vergangenen Wochen – ihrer Meinung nach ausgelöst durch die Briefe an den Aufsichtsrat – würden zudem die Patienten zutiefst verunsichert, was wiederum der Klinik schade.

Die Probleme der Arbeitsüberlastung – auch Fayaz muss nach eigenen Aussagen manchmal drei Wochen ohne einen freien Tag am Stück Dienst schieben – seien nicht hausgemacht, sondern durch die Corona-Pandemie und die neuen gesetzlichen Bestimmungen zu Pflegepersonaluntergrenzen entstanden. „Ich war in den letzten drei Wochen an drei renommierten Universitätskliniken in Deutschland hospitieren. Überall haben die Kliniken wenig Betten aufgrund Pflegemangels und an manchen Kliniken auch Ärztemangels“, meint die 42-Jährige.

„Vor der Pandemie gab es schon Probleme mit dem Pflegepersonal, und durch die Pandemie ist das Problem verschärft worden. Die Tatsache, warum das Pflegepersonal bei uns ständig den Geschäftsführer als die Ursache des Problems darstellt, liegt daran, dass leider hier wenig untereinander kommuniziert und selten über den Tellerrand hinaus geschaut wird.“

Adolph habe gute Prozesse angestoßen

Adolph habe auch viele gute Prozesse angestoßen. Zum Beispiel habe er die Initiative „Chancengleichheit“ gestartet. „Damit will er für die Themen Vielfalt und Antidiskriminierung in Medizin, Pflege und Gesundheit sensibilisieren. Auch wird bald eine Kommission gegen Diskriminierung gebildet“, sagt die im afghanischen Kabul geborene Deutsche.

Auch das frühe Entlassen von Patienten sei mittlerweile überall in Deutschland normal. Dieser Prozess sei weder aufzuhalten noch unbedingt schlecht. „Denn es wird konsequenterweise dazu kommen, dass nur schwer verletzte oder erkrankte Patienten in den Kliniken aufgenommen werden, während die einfachen Notfälle in den ambulanten Praxen behandelt werden.“ Diejenigen, denen das nicht mehr passe, „sollten gehen, ohne den neuen motivierten Mitarbeitern den Einstieg hier schwer zu machen“, fordert Fayaz.

Betriebsrat nennt Zustand „überdurchschnittlich schlecht“

Zum Thema Bettenbelegung, Verweildauer und zu frühen Entlassungen existiert jedoch ein internes Schreiben des OSK-Betriebsrats, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt und auf den 25. Juli datiert. Darin heißt es, dass im Südwesten aktuell jedes zehnte Bett leer bleiben müsse, an der OSK jedoch jedes dritte. In Wangen sogar 40 Prozent. „Damit ist die Oberschwabenklinik im Südwesten überdurchschnittlich schlecht. Eine Analyse der Ursache ist dringend erforderlich“, heißt es in der Mitteilung des Betriebsrats an die Mitarbeiter.

Die Bettennot führe zu einem weiteren Druck auf die Verweildauer, also frühe Entlassungen, und es komme vermehrt zu „Streubelegungen“, also der Belegung mit Patienten aus unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen. Das führe zu einer Überforderung des Pflegepersonals, so der Betriebsrat.

„Bei den Pflegenden wird die Zuteilung ohne Rücksicht auf die Expertise der jeweiligen Stationen als Respektlosigkeit gegenüber der Berufsgruppe empfunden.“ Respektlosigkeit trage nicht zur Mitarbeiterzufriedenheit bei.

Verharmlost Sievers Probleme?

Die Kritik am OSK-Aufsichtsrat für seine zögerliche Haltung reißt unterdessen nicht ab, wie auch im Leserforum auf „Schwäbische.de“ zu sehen ist. Dabei gerät vor allem Landrat Harald Sievers als Aufsichtsratsvorsitzender zunehmend in den Blickpunkt.

„Der Versuch von Herrn Sievers, die Probleme in der OSK als ‚atmosphärische Störungen‘ zu verharmlosen, zeugt von der absoluten Unfähigkeit zu führen. Herr Sievers sollte seine Energie nicht zur bloßen Kreation von Ausreden verwenden, sondern zur unverzüglichen Lösung des Konfliktes“, schreibt eine Leserin. „Sollte Herr Sievers seine Politik des Aussitzens nicht abstellen oder nicht in der Lage sein, Konflikte anzugehen, dann muss der gesamte Aufsichtsrat handeln.“

Bis zum gemeinsamen Gespräch mit Geschäftsführer, Chefärzten, Pflegekräften und Vertretern anderer Berufsgruppen im Personalausschuss des Aufsichtsrats direkt nach den Sommerferien ist nach SZ-Informationen bei einem Vorgespräch eine „Friedenspflicht“ bis zum Termin ausgehandelt worden.

Noch haben die Chefärzte wohl nicht entschieden beziehungsweise sind uneins darüber, ob sie überhaupt daran teilnehmen sollen, wenn Adolph dabei ist, weil sie keinerlei Aussicht auf Einigung oder Besserung sehen.