Düsseldorf (dpa) - Der Preiskampf im Lebensmittelhandel geht in eine neue Runde. Die Discounter Aldi und Penny haben verschiedene Wurstartikel billiger gemacht. Die Abschläge sind aber bei weitem nicht mehr so hoch wie in den vorangegangenen Preisrunden. Bei Aldi Süd wurden elf Wurstartikel um bis zu sechs Prozent billiger. Penny setzte bei über 20 Wurstartikeln den Rotstift an. An den Discountern orientieren sich Supermarktketten.