Dirndl und Lederhosen dürfen bereit gelegt werden

Vier Tage lang wird ab dem kommenden Freitag, 25. Mai, in Ölkofen gefeiert. Das Sommerfest des Sportvereins Ölkofen steht vor der Tür und es wird für Interessierte höchste Zeit, sich Eintrittskarten für Trachten-Rock-Party am Samstagabend zu sichern, bei der die Partyband Albfetza das Festzelt rocken wird.

Die europaweit bekannte Oktoberfest-Band wird Partyklassiker und die beliebtesten Hits von heute zum Besten geben. „Keiner Formation gelingt es, ihr Publikum, von jung bis alt, ob Jungs oder Mädels, vom ersten bis zum letzten Titel des Abends gleichzeitig so zu begeistern und mitzureißen“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. „Gespielt wird alles, was den fünf Musikern um Sängerin Sonja in die Hände fällt, von der zünftigen Mosch-Polka über die Gipsy Kings, von Helene Fischer und Andreas Gabalier bis zu AC/DC - alles natürlich im typischen Albfetza-Sound.“

Vergangenes Jahr erfolgreich

Stammgästen des Sommerfests wird die Band noch von der Trachten-Rock-Party des vergangenen Jahrs in guter Erinnerung sein. Zum Fassanstich wird am Samstag außerdem der Fanfarenzug Enzkofen als Showeinlage aufspielen. Das Zelt öffnet um 19 Uhr, das Fass ist um 20 Uhr fällig. Eingelassen werden Besucher ab 16 Jahren, Jugendliche unter 18 Jahren müssen beim Betreten einen gültigen Partypass abgeben. Weil es sich auf leeren Magen schlecht feiert, bietet das Küchenteam wieder eine Vielzahl an schmackhaften Speisen.

Das Sommerfest in Ölkofen beginnt bereits am Freitag mit einer Kultpartynacht mit dem Das Ding Radau und Rabatzklub und Radaumeister AGE, am Sonntag gibt es Frühschoppen mit den Friedberger Musikanten, Mittagstisch und 18 Uhr Tanz mit den Amorados und am Montag endet das Fest mit einem Feierabendhock mit dem Sterntaler Duo.