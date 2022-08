Dirigentenwechsel beim MGV Röthardt: Leonard Hölldampf löst Bernd Büttner ab

Aalen-Röthardt (an) - An einem der lauen Sommerabende hat der Männergesangverein Röthardt seinen bisherigen Dirigenten Bernd Büttner verabschiedet und den neuen Dirigenten Leonard Hölldampf begrüßt.

Bernd Büttner leitete den Chor seit September 2016. Höhepunkte seines Wirkens waren die Konzerte „Heute hier, morgen dort“ und „Röthardt singt immer noch“. Mit letzterem feierte im Mai dieses Jahres der Männergesangverein Röthardt sein 70-jähriges Bestehen.

Es war die Corona-Pandemie, die Büttner zu einer beruflichen Umorientierung gezwungen hat. Der Vorsitzende Eugen Gentner erinnerte in einem kurzen Rückblick an die Zeit mit ihm, an humorvolle, doch ergiebige Singstunden, an erfolgreiche Auftritte und an seine liebenswerten Eigenheiten. Diese Eigenheiten waren auch Thema von mehreren Liedern, die ein paar Sänger für diesen Abend eigens umgetextet hatten. Büttner fiel der Abschied sichtlich schwer, er unterschrieb spontan das Beitrittsformular und wurde passives Mitglied des MGV Röthardt.

Aus dem Sommerfest wurde eine Serenade: Büttner dirigierte zum letzten Mal seine „Röthardter“ und überreichte dann die Stimmgabel an seinen Nachfolger Leonard Hölldampf, der gekonnt die nächsten Lieder anstimmte.

Leonard Hölldampf, geboren 1995 in Stuttgart, schloss im Februar 2022 sein Kirchenmusik-A-Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart ab und ist derzeit Kirchenmusiker im Praktikum an der Stadtkirche Aalen. Der Männergesangverein Röthardt freut sich, wieder einen so hochqualifizierten Dirigenten zu haben. Leider wird Leonard Hölldampf wahrscheinlich nur bis Ende März 2023, also bis zum Ende seines Praktikums, Dirigent des MGV sein.

Mit einem kleinen Konzert unter seiner Leitung will der MGV Röthardt musikalisch das Ende dieser Zeit markieren. Die Singstunden sind nun vor allem darauf ausgerichtet. Anfang Oktober soll dazu auch ein Projektchor gebildet werden.

Näheres steht auf der Internetseite www.MGV-Roethardt.de. Singstunden sind außerhalb der Ferien jeden Donnerstag um 19.30 Uhr in der Erzgrube.