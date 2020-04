Direktor Jörg Hempel verlässt die Oberschwabenklinik

Ravensburg (sz) - Jörg Hempel (60), Erster Stellvertretender Geschäftsführer sowie Direktor Finanzen, Personal und allgemeine Verwaltung der Oberschwabenklinik, hat sich entschieden, seine Tätigkeit bei der OSK zum 30. Juni dieses Jahres auslaufen zu lassen. Landrat Harald Sievers, Vorsitzender des OSK-Aufsichtsrates, und OSK-Geschäftsführer Sebastian Wolf würdigen Jörg Hempel als einen „Macher“, der an entscheidender Stelle in schwierigen Jahren tatkräftig angepackt hat.

Seit Anfang 2012 ist der gebürtige Leutkircher Jörg Hempel für die OSK als Mitglied des dreiköpfigen Direktoriums in führender Position tätig, heißt es in der Pressemitteilung. Vor seinem Wechsel zur OSK hatte er für die Krankenkasse AOK als Geschäftsführer im Bezirk Ostwürttemberg und zuvor im Bezirk Allgäu-Oberschwaben viele Jahr lang an verantwortlichen Stellen gearbeitet.

Als sich Hempel auch beruflich wieder zurück in den Landkreis Ravensburg veränderte und seine neue Position bei der OSK antrat, habe das Unternehmen vor großen Herausforderungen gestanden. In einer jahrelangen Sanierungsphase habe es gegolten, wieder wirtschaftliche Stabilität zu gewinnen. Gleichzeitig seien der Bau des neuen St.-Elisabethen-Klinikums in Ravensburg und auch Vorhaben am Westallgäu-Klinikum in Wangen auf vollen Touren gelaufen.

„Jörg Hempel hat mit seiner profunden Kenntnis des Gesundheitswesens und mit seinen Fähigkeiten als Manager viel dazu beigetragen, dass diese großen Vorhaben gelungen sind“, würdigt Landrat Harald Sievers die Verdienste des Direktors. Über die Nachfolge von Jörg Hempel werden die Gremien der Oberschwabenklinik im Laufe des Frühjahrs entscheiden.