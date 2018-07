Dinkelsbühl leuchtet mit Flower Power

Die vierte Auflage von „Dinkelsbühl leuchtet“ am Samstag, 5. Juni, steht unter dem Motto „Dinkelsbühl leuchtet – und feiert die 60er Jahre“. Entsprechend wird es auf den Bühnen der Stadt vor allem Musik aus dem passenden Jahrzehnt geben. Doch das ist noch nicht alles bei dem Open-Air-Spektakel.

Eine Oldtimer-Ausstellung im Spitalhof zeigt die schönsten Autos dieser Ära, und im Theater im Spitalhof werden Fotografien von Linda McCartney mit den „Stars der 60er Jahre“ zu sehen sein. Zudem wird das Dinkelsbühler Landestheater am Abend Ausschnitte des aktuellen Comedycal „Beatles an Bord“ von Enrique Keil präsentieren. Diese musikalische Beatles-Revue voller noch nie gehörter Stile ist auf der Freilichtbühne zu sehen. Auch das Haus der Geschichte greift die Sechzigerjahre mit einer Sonderausstellung auf. „Minirock, Flower Power und Studentenrevolte – die 60er Jahre“ zeigt die Jahre des Umbruchs, der großen Konflikte, aber auch einer unbändigen Lebenslust.

Musikalisch wird unter anderem die Band „Dr. Quincy and his Lemonshakers“ die Bühne erklimmen, die bereits im vergangenen Jahr für Stimmung bei den circa 15 000 Besuchern sorgte. Mit Rock and Roll und Schnulzen der 50er und 60er will die Band auch heuer wieder mächtig einheizen. Dazu wird die Altstadt am Abend in sanftes, orange-rotes Licht gehüllt – ideal zum Flanieren, Schauen, Hören und Staunen für die ganze Familie. Zahlreiche Gastronomen werden an diesem Tag mit kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt für den ganz besonderen Gaumenkitzel sorgen.