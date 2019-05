Digitalisierung ist eine Daueraufgabe

Smartphones, Tablets, Computer und das Internet – die Schüler von morgen wachsen mit dieser Technik auf, beherrschen das Bedienen dieser Geräte von klein auf. Aber braucht es wirklich ein Smartphone in jungen Jahren? Und wo lernen die Kinder den richtigen Umgang mit dem riesigen Angebot an sozialen Netzwerken, Apps und Spielen?

Oft ist hier das Elternhaus überfordert, denn sie sind noch einer anderen Medienwelt aufgewachsen. Deshalb muss die Schule ran – und den kritischen Blick auf die neuen Medien schulen. Dazu müssen die Schulen gerüstet sein. Damit die Schulen im ländlichen Raum jetzt nicht abgehängt werden, braucht es schnellstmöglich die nötige Infrastruktur, sprich: schnelles Internet und WLAN an allen Schulen. Doch der zweite und viel wichtigere Schritt ist die Weiterbildung der Lehrer. In Sachen Digitalisierung müssen sie immer auf dem neusten Stand sein, es ist hier nicht mehr „nur“ mit dem Studium getan. Denn das Rad dreht sich in dem technischen Bereich ständig weiter. Digitalisierung der Schulen wird damit nicht zum einmaligen Unterfangen sondern zur Daueraufgabe.