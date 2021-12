Digitaler Dreikönigssegen in Aulendorf

Die Sternsingeraktion 2022 der Kirchengemeinde St. Martin in Aulendorf wird in einem kleineren Rahmen als sonst stattfinden können. Das Organisations-Team hat laut Pressemitteilung der Kirchengemeinde beschlossen, in diesem Jahr einen digitalen Dreikönigssegen nach Aulendorf zu bringen.

Dazu werde ein Video von den Dreikönigen aufgenommen, das dann über verschiedene Medien abrufbar sein wird. In dem Film unter anderem die wichtigsten Infos zur diesjährigen Sternsinger-Aktion bekannt gegeben.

Außerdem werden am zweiten Weihnachtsfeiertag die Heiligen Dreikönige während des Gottesdienstes wie üblich gesegnet und ausgesendet, teilt die Kirchengemeinde weiter mit. Ab diesem Tag liegen dann in der Kirche die Flyer zur Aktion und die Segens-Aufkleber aus. Zusätzlich möchte das Organisations-Team laut Mitteilung die Flyer und Aufkleber in den örtlichen Geschäften auslegen, sodass möglichst viele Menschen erreicht werden.

Wer das Video per E-Mail zugeschickt bekommen möchte, kann sich mit einer kurzen Nachricht an die E-Mail-Adresse infosternsingeraktion@gmail.com dazu anmelden, teult die Kirchengemeinde weiter mit. Wer Spenden will, kann das nach Angaben der katholischen Kirchengemeinde St. Martin entweder über das Konto: Kath. Kirchenpflege, IBAN DE25650501100055201555; Vermerk: Sternsinger 2022 oder in einem Kuvert in den Briefkasten des Pfarrhauses einwerfen.

„Gesund werden-gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ – so lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen im Jahr 2022, hierfür sind auch die Spenden vorgesehen. Mit dem Motto soll auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam gemacht werden.