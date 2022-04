Digitale Schnitzeljagd: Die Girls‘ Day Challenge 2022 von Konstanz bis Ravensburg

Unter den zehn beliebtesten Ausbildungsberufen junger Frauen ist kein einziger aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich zu finden - deshalb findet jedes Jahr der bundesweite Girls‘ Day statt, an dem sich eine Vielzahl von Unternehmen, Schulen, Hochschulen und Institutionen mit jeweils eigenen Angeboten beteiligen.

Schülerinnen der Klasse 7 haben in diesem Jahr die Gelegenheit, sich der Girls‘ Day Challenge Konstanz-Bodensee-Oberschwaben zu stellen. Im Rahmen einer digitalen Schnitzeljagd lösen die Mädchen Rätsel, beantworten Fragen zu Videoclips und führen eigene kleine Experimente durch. Auf diese Weise sollen sie Station für Station viele Anregungen für den eigenen Weg zum Traumberuf entdecken.

Pünktlich zum Girls‘ Day am Donnerstag, 28. April, erhalten alle angemeldeten Teilnehmerinnen den Zugangscode für die Aktion zugeschickt. Sie haben dann bis Samstag, 30. April, Zeit, die Schnitzeljagd zu absolvieren. Die 30 erfolgreichsten Mädchen werden mit einem Berufsinformations-Paket und Sachpreisen belohnt.

Anmeldung und Teilnahme an der Schnitzeljagd sind kostenlos. Für die Teilnahme wird ein internetfähiges Smartphone mit QR Scanner und die ebenfalls kostenfreie App „Actionbound“ benötigt. Anmelden können sich alle Schülerinnen der 7. Klasse per E-Mail an Konstanz-Ravensburg.BCA@arbeitsagentur.de oder telefonisch bei Sabine Müller, 07541 /309 43, und Rita Greis, 07531/58 54 10. Auch über den QR-Code ist die Anmeldung direkt möglich.