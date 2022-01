Digitale Pinwand für Eltern

Friedrichshafen (sz) - Der geschäftsführende Schulleiter Friedrichshafen, Steffen Rooschüz, weist Eltern von Viertklässlern darauf hin, das es in diesem Schuljahr keine Informationen und Veranstaltungen für die Klassen 5 in Präsenz geben wird. In einem Brief an die Eltern schreibt er, dass sich die weiterführenden Schulen in Friedrichshafen aufgrund der ansteigenden Zahl an Infektionen dazu entschlossen haben, eine digitale Pinwand einzurichten. An der Pinwand finden Eltern eine Übersicht mit allen Informationen zu weiterführenden Schulen und Homepages. Veröffentlicht sind an der Stelle auch Termine für die digitalen Infoabende. Eltern müssen nur dem Link https://padlet.com/steffenrooschuez/d2rgwlvvaas79rf1 in ihren Browser eingeben. Möglich ist es auch, über einen QR Code auf die Seite zu kommen, teilt der geschäftsführende Schulleiter weiter mit. Natürlich stehen Schulen Eltern für Fragen auch darüber hinaus zur Verfügung, heißt es weiter.