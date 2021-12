Digital statt analog – Händler weichen wie im Vorjahr aufs Internet aus

Wie bereits im vergangenen Jahr weicht der Häfler Weihnachtsmarkt aufs Internet aus: Unmittelbar, nachdem die Bodensee-Weihnacht aufgrund der Vorgaben des Landes abgesagt werden musste, gingen die ersten Händler online auf www.bodensee-weihnacht.de/weihnachtliche-stadt.

Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt, präsentieren unter dem Motto „Weihnachtliche Stadt“ Stadtmarketing und Stadt Friedrichshafen viele Aktionen und Möglichkeiten, die trotz Pandemie gehen: Vom Weihnachtsgewinnspiel über den Adventskalender der Häfler Geschäfte, die geschmückten Weihnachtsbäume in Groß und Klein sowie den Weihnachtsmarkt online.

Insgesamt 22 Weihnachtsstände sind inzwischen mit ihrem Angebot und Kontaktdaten online zu finden: Von A wie Ander und Martl mit ihrer Südtiroler Stubn über B wie Botanix Gins aus Friedrichshafen, K wie dem Kinderschutzbund mit Stofftaschen, Duftkissen und Stiftmäppchen, F wie Französische Feinkost bis U wie Unicef mit Grußkarten. Natürlich gibt es Händler mit Kunsthandwerk, mit Schmuck, Weihnachtsdeko, Hochprozentigem und vielem mehr, die auf dem Weihnachtsmarkt online ihr Angebot präsentieren und – falls vorhanden – auf Bestellmöglichkeiten verweisen.

Neben den Online-Angeboten konnten Stadt und Stadtmarketing auch Vor-Ort-Kooperationen vermitteln: Einige Weihnachtsmarkt-Beschicker konnten ihre Waren auf den regulären Wochenmärkten anbieten, ein Teil der Markthändler konnte in einem der Häfler Läden einen Partner finden: „Das Stadtmarketing hatte bereits kurz nach der Absage der Bodensee-Weihnacht einen Newsletter an die Häfler Händler geschickt und abgefragt, ob nicht der eine oder die andere Platz im Regal schaffen könnte oder einen Aktionstisch bei sich im Laden bereitstellen könnte“, erklärt Thomas Goldschmidt die Aktion. „Daraus haben sich schon einige Kooperationen ergeben – was uns besonders freut und für die Beschicker eine große Hilfe ist.“

Folgende Kooperationen gibt es bereits: Friederike Perbin verkauft Weihnachtskrippen und Weihnachtsgebäck in der Parfümerie GRADMANN 1864, Heiko Zander verkauft Treibholz-Engel und Stelen im Sehzentrum Optik Müller, Helga Bauer ist mit Handarbeiten bei Prooptik Friedrichshafen vertreten, Schmuck und Grußkarten von „Glanzpunkt“ gibt es bei Raumausstattung Friedrich und die „NadelWunderwelt“ ist mit Taschen und Weihnachtsdeko im Street One – CECIL Store Friedrichshafen zu finden. Außerdem stehen Ander und Martl von den Südtiroler Stubn eine Woche lang bei Fritz Grossmann in Unterraderach auf dem Parkplatz.

Alle Aktionen der weihnachtlichen Stadt Friedrichshafen unter www.bodensee-weihnacht.de/weihnachtliche-stadt.