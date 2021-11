Dieter Glogowski entführt in die nepalesische Bergwelt

Die Wunderwelten-Reihe Oberschwaben präsentiert am Mittwoch, 24. November, um 19 Uhr einen Vortrag von Dieter Glogowski live auf Großleinwand im Kulturzentrum Linse in Weingarten.

Fünf Jahre fotografierte der Fotograf und Filmemacher laut Pressemitteilung an seinem Himalaya-Projekt: Acht tibetische Glückssymbole, in Form von Kupferplatten und gesegnet vom Abt Chökyi Nyima Rinpoche, werden an den Basislagern von Nepals Achttausendern in eisigen Höhen hinterlegt. Dazu durchreiste Glogowski mit acht ausgewählten Protagonisten die nepalesische Bergwelt. Überschattet vom Tod von 16 Sherpas dokumentierte Glogowski als Zeitzeuge die Hinterlegung der Platten. „Acht – Nepal, der Weg hat ein Ziel“ ist geschmückt mit grandiosen Bildern und unterlegt mit Gedanken großer spiritueller Meister.