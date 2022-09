Krank und verletzt: Wie man Igeln im Herbst richtig helfen kann

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und wenn die Tage kürzer und die Nächte kälter werden, bereitet sich auch die Tierwelt in der Region auf die kalte Jahreszeit vor. Eins der Tiere, die bei Dauerfrost in den Winterschlaf fallen, ist der Igel. Und tierliebe Menschen fragen sich gerade im Herbst: Wann ist ein Igel hilfsbedürftig – und was soll ich tun? In solchen Fällen hilft der Igelhilfeverein weiter.

Doris Kast aus Biberachzell kümmert sich seit Jahren um hilfsbedürftige Igel. Das hat sich herumgesprochen: Immer mehr Anfragen aus der ganzen Region gingen bei der Tierfreundin ein. Deshalb hat sie gemeinsam mit Gleichgesinnten den gemeinnützigen „Igelhilfeverein“ mit Hauptsitz in Weißenhorn gegründet.

Zahl hilfsbedürftiger Igel steigt kontinuerlich

„Wir kümmern uns das ganze Jahr um verletzte, kranke, unterernährte und verwaiste Igel“, erklärt Berit Knorr, Gründungsmitglied und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. In dessen Pflegestellen werden notleidende Igel versorgt und erhalten bei Bedarf auch tierärztliche Unterstützung. „Natürlich wildern wir die Tiere wieder aus, wenn sie soweit sind.“ Außerdem halten die Ehrenamtlichen Vorträge in Schulen, Kindergärten und Gemeinden.

„In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Igel, die Hilfe brauchen, kontinuierlich gestiegen, und die Finder sind froh, wenn sie in uns eine kompetente Anlaufstelle finden“, weiß Knorr. „Darunter sind auch viele Tierfreunde aus Laupheim und Umgebung.“ Deshalb wendet sich der Verein nun an die Öffentlichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen – den Igeln zuliebe.

Viele Gefahren im Garten für die „Stachelritter“

„Wir sehen, dass sich der Lebensraum der Igel immer mehr verändert“, sagt Berit Knorr. „Als Bewohner von Ortschaften und Gärten findet der Igel immer weniger Nahrung, denn das Angebot an Insekten ist dramatisch gesunken und manche Gärten sind für Igel durch zu dichte Zäune gar nicht mehr erreichbar.“ Zudem fehle es an „wilden Ecken“, wo die Tiere einen Unterschlupf finden könnten. „Mähroboter und Rasentrimmer sorgen dafür, dass fast täglich schwer verletzte Igel bei uns abgegeben werden“, erzählt Knorr. Auch Rasendünger und Moosvernichter seien eine Gefahrenquelle für die kleinen „Stachelritter“.

„Aber jeder Einzelne kann dazu beitragen, die Lebenssituation der Igel wieder zu verbessern“, ist der Verein überzeugt: Futter- und Wasserstellen anbieten, Laubhaufen liegen lassen, Verzicht auf giftige Substanzen, einheimische Pflanzen anbauen, Schlafplätze schaffen und vorsichtiger Einsatz von Gartengeräten gehören zu den Maßnahmen, die für jeden einfach und unkompliziert umsetzbar seien.

Tipps gibt es auf der Homepage

Mehr Informationen zum Igelhilfeverein gibt es unter www.Igelhilfeverein.de. Hier gibt es auch Tipps, was man tun kann, wenn man einen Igel findet.

Wer den Igelhilfeverein besser kennenlernen möchte, hat an den Infoständen des Vereins auf den Illertisser Gartentagen (10./11. September) oder auf dem Roggenburger Ökomarkt (17. September) die Gelegenheit dazu.

Unter der Notfallnummer 01590/6720003 kann man den Verein kontaktieren, wenn man einen Igel findet.