Dieser Schneemann hat zu tief ins Glas geguckt

Emerkingen (sz) - Auch in Emerkingen hatte der Winter in den vergangenen Tagen fest zugeschlagen. „Unser Schneemann Hansi Hacke hat an der Schneebar leider etwas zu tief ins Glas geschaut“, schreiben Jessica und Christine Kist und schicken dazu dieses Foto.

Viel Arbeit

Dieses Kunstwerk im Garten hat sicherlich eine Menge Zeit gekostet. Vielen Dank fürs Foto! Im nächsten Winter leisten wir Hansi vielleicht Gesellschaft an dieser tollen Schneebar.