Dieser Park hat Charme

Ein großer Bikepark auf einem ungenutzten Grundstück auf dem Schimmelberg, wo sich Profis und Jugendliche austoben können. Stichworte Bewegungsmangel und fehlende Outdoor-Radsportanlagen. Diese Idee hat Charme. Offenbar auch für die Stadt. Denn 160 000 Euro sind nicht gerade wenig. Wenn dieses Projekt konkreter wird, dann wird es interessant, was die Stadt macht. Schichtet sie die 40 000 Euro für einen Pumptrack in Aalen nach Wasseralfingen um oder unterstützt sie beides? Eine Lärmbelästigung ist eher nicht zu befürchten, das hat sich in Dewangen nach den Protesten gezeigt. Nach der Öffnung des Pumptracks wurde klar, wie vergleichsweise leise so eine Anlage ist. Vielleicht könnte ein Bikepark eine Alternative für diejenigen Mountainbiker sein, die im Wald illegale und „wilde“ Rampen anlegen und geschützte Flächen unter die Räder nehmen. Vermutlich nicht für alle. Aber auf die Mountainbiker wird dann der soziale Druck erhöht, wenn sie nicht mehr in Scharen aufkreuzen.