Biberach (sz) - Jeden Tag werden weitere Veranstaltungen gemeldet, die aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden. Eine Übersicht.

Wortkonzert fällt aus

Biberach (sz) - Entgegen der Berichterstattung in der Dienstagsausgabe fällt das „Wortkonzert“ (Dialekt-Poetry-Slam) am Samstag, 14. März, 20 Uhr, in der Biberacher Gigelberghalle nun doch aus. Nach einerschriftlichen Empfehlung seitens der Stadt Biberach, Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen nicht durchzuführen, habe man sich zur Absage entschlossen, so die Veranstalter. Tickets können entweder (wenn online gekauft) direkt über Reservix oder bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle im Lauf der Woche storniert werden.

Palliativtag fällt aus

Biberach (sz) - Der für Samstag, 14. März, ab 9 Uhr im Biberacher Martin-Luther-Haus geplante Hospiz- und Palliativtag fällt aus. Man habe sich dazu entschlossen, um die Verbreitung des Corona-Virus zu mindern, teilen die Organisatoren Sana Kliniken Landkreis Biberach, Caritas Region Biberach-Saulgau sowie der Förderverein Hospiz Landkreis Biberach mit. Die Veranstaltung soll im Herbst nachgeholt werden.

Basar ist abgesagt

Biberach (sz) - Der Basar rund ums Kind am Samstag, 21. März, im Stadtteilhaus Gaisental wurde abgesagt. Das Organisationsteam verweist auf den Herbstbasar am 10. Oktober.

Biberach (sz) - Das Familienzentrum in der Schulstraße 17 sagt aufgrund der Corona-Epidemie folgende Veranstaltungen ab: Freitag, 13. März, Café Global; Samstag, 21. März, biberSPASS „Filzen für Ostern“ sowie Dienstag, 24. März, Offene Nähwerkstatt. Auch die regelmäßigen Angebote Babycafé am Dienstag- und Donnerstagvormittag und das offene Spielzimmer am Mittwochnachmittag entfallen in der nächsten Zeit. Der Second-Hand-Laden ist bis auf weiteres montags, dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Benefizkonzert abgesagt

Birkendorf (sz) - Der Akkordeon-Spielring-Mettenberg hat sein für 15. März in der Kirche St. Josef in Birkendorf geplantes Benefizkonzert abgesagt. Der gemeinsam mit dem Frauenchor „Taktvoll“ aus Mittelbuch geplante Auftritt fällt aus.

Keine Bar- und Clubnacht

BIberach (sz) - Unter dem Motto „Biberach feiert“ sollte am kommenden Samstag, 14. März, die Bar- und Clubnacht in Biberach stattfinden. Jetzt wurde die Großveranstaltung, die in vielen Locations in Biberach stattfinden sollte, abgesagt.

Keine Erste-Hilfe-Schulungen

Region (sz) - Die noch ausstehenden Erste-Hilfe-Schulungen für Senioren, die am 13. März in Biberach, am 20. März in Laupheim und am 27. März in Ochsenhausen stattfinden sollten, müssen wegen des Corona-Virus abgesagt werden. Es werden zu gegebener Zeit Ersatztermine angeboten.