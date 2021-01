Diese Themen beschäftigten Blaubeurens Bürgermeister 2020

Blaubeuren hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Nicht nur Deutschlands größter Steinmeteorit brachte der Blautopfstadt einiges an Beachtung. Neue Großprojekte, wie die Umstrukturierung der Feuerwehr oder die Umgestaltung des Blautopfareals, sorgen für interessierte Blicke aus den Nachbargemeinden. Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold hat im Interview mit SZ-Redakteur David Drenovak das Jahr 2020 Revue passieren lassen und auch einen Blick in 2021 geworfen.

Welches Projekt war für Ihre Gemeinde das wichtigste im Jahr 2020?

2019 haben wir mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) unsere Prozesse und Dienstleistungen für die Stadtverwaltung Blaubeuren kritisch betrachtet. Gemeinsam mit meinem Rathausteam und dem Gemeinderat haben wir dann damit begonnen, unsere Ämterstruktur neu auszurichten. Ein nach außen sichtbares Resultat ist beispielsweise der Aufbau eines vierten Amtes Bürgerservice und Ordnungsamt. Intern hat diese Neuausrichtung und ein teilweise damit verbundener Neuaufbau tiefer gewirkt. Das war ein notwendiger aber auch herausfordernder Prozess. Die vergangenen Monate zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir konnten die Organisation modernisieren und unsere Prozessfähigkeit damit weiter stärken.

Warum ist das so wichtig?

Weil darauf alle weiteren, inhaltlich wirkenden Themen, Projekte, Konzepte und unsere täglichen Dienstleistungen aufbauen. Und weil es mit den Menschen zu tun hat, die mich täglich umgeben und unterstützen: Meinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Auf mein Team im Rathaus bin ich sehr stolz, weil dieser Transformationsprozess in einem guten Miteinander gelungen ist.

Welches Projekt mit viel Zukunftspotential wollen Sie im kommenden Jahr für Ihre Gemeinde anstoßen?

Die Sanierung des Quartiers am Blautopf wird bereits seit 2016 konkret diskutiert. Ein wesentlicher Schritt war die Bürgerbeteiligung, deren Ergebnisse im Jahr 2017 vorlagen. Wir konnten dann den Status eines Sanierungsgebietes erreichen. Dies bildet die finanzielle Grundlage für eine mögliche Umsetzung der gesammelten Ideen. In den vergangenen Monaten waren wir nun damit beschäftigt, dem Projekt eine klare Planungs- und damit auch Entscheidungsstruktur zu geben. Nun gewinnt das Projekt auch nach außen sichtbar an Fahrt. Das freut mich sehr und ich bin sehr gespannt darauf, was uns miteinander gelingen wird. Der auf den Weg gebrachte Ideen- und Realisierungswettbewerb ist ein guter Schritt hin zu einem konkreten, politisch vereinbarten Planungsauftrag. Darauf freue ich mich.

Was war das anstrengendste Projekt 2020?

Das Wort des Jahres drückt wohl aus, was wir alle mit dem ablaufenden Jahr 2020 verbinden: die Corona-Pandemie. So geht es auch mir als Bürgermeister der Stadt Blaubeuren. Es hat mich beispielsweise bedrückt, die Belastungen und Folgen des Virus in unserem Pflegeheim zu erleben, geschlossene Läden und Gaststätten zu sehen, mit Menschen zu sprechen, die um ihre Existenz bangen. Und dennoch war 2020 mehr als nur jene Belastungen, die Corona mit sich gebracht hat. Menschen haben in einem Maße einander geholfen, das mich wirklich bewegt hat. Insbesondere in der ersten Hälfte des Jahres war da sehr viel Hilfsbereitschaft, Solidarität und Gemeinsinn. Ich habe den Eindruck, dass wir uns in Blaubeuren in diesem Sinne als bürgerliche Gemeinschaft eher näher gekommen sind, als dass uns das Virus auseinander getrieben hätte. Unsere Gemeinschaft hat sich bewährt – im großen Handeln, wie in den kleinen, zwischenmenschlichen Gesten. Auch das wird mit Blick auf 2020 bleiben und uns zukünftig prägen.

Digitalisierung war 2020 ein großes Thema, wie sind Sie und Ihre Gemeinde an das Thema herangegangen?

Die Stadt Blaubeuren hat im Dezember eine komplett neue Homepage präsentiert. Nutzerorientiert aufgebaute und strukturierte Seiten bieten eine gute digitale Informationsbasis. Das Ratsinfosystem macht zum Beispiel die Vorlagen und Protokolle des Gemeinderats transparent. Die Sparte Tourismus bietet nun online-Buchungen für Übernachtungen an. Das vom Land geförderte Projekt „gugg amol“ offeriert das digitale Schaufenster für Blaubeuren. All das ist noch weiter ausbaufähig. Wir möchten in Zukunft auch eine konkrete Schnittstelle für online-Formulare anbieten. Die Sitzungsvorlagen des Gemeinderates und für die Ortschaftsräte werden künftig digital zur Verfügung gestellt. Durch die Corona-Pandemie beschleunigt, haben wir unser internes Angebot für homeoffice-Arbeiten ausgebaut. Mit Unterstützung unserer technischen Werke verfügen wir nun über einen multimedial ausgebauten Konferenzraum, in dem webbasierte Sitzungen und Besprechungen stattfinden können, um nur einige Beispiele zu nennen.

Veranstaltungen gab es 2020 leider nicht sehr viele. Welche ist Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben?

In der Tat erinnere ich mich eher an all die geplanten, aber abgesagten Feste, Konzerte, Veranstaltungen und Feiern. Was mich berührt hat, waren die vielen privaten Initiativen, dennoch im Rahmen des machbaren und erlaubten Gemeinschaft zu leben und ein freudiges Miteinander auszudrücken. Die von der Stadt unterstützte Initiative „Blautöne“ ist hierfür ein schönes Beispiel. Wiederholt haben sich im Frühjahr Menschen vor unserem Pflegeheim eingefunden und für die dortigen Bewohner und Bewohnerinnen ein Konzert gegeben. Das finde ich wunderbar.

Gegeben dem Fall, dass 2021 wieder Feste oder Veranstaltungen in Ihrer Gemeinde stattfinden können, auf welche freuen Sie sich besonders?

Es würde mich sehr freuen, wenn die Sommerbühne am Blautopf im kommenden Jahr ihr Programm anbieten könnte. Ebenso drücke ich all den engagierten Vereinen der Stadt die Daumen, dass Konzerte, Spiele und Feiern wieder möglich sein können und damit all das ehrenamtlich geleistete Engagement Früchte tragen kann. Für die Stadt und ihre Bürgerschaft freue ich mich auf ein Kinderfest 2021.

Welches Thema (nicht Corona) wird für Deutschland in 2021 besonders wichtig und warum?

Es stehen Landtags- und Bundestagswahlen an. Das finde ich persönlich wichtig. Ich bin gespannt darauf, ob und wie es unserer Gesellschaft gelingt, wieder weniger das trennende und spaltende, dafür wieder stärker uns verbindende Gemeinsamkeiten zu artikulieren und gemeinsam getragene Werte und Positionen zu vereinbaren.

Wie haben Sie den Zusammenhalt Ihrer Gemeinde in der Corona-Krise erlebt?

Der Zusammenhalt in unserer Stadt mit den dazu gehörenden Dörfern freut und beflügelt mich als Bürgermeister nicht erst seit der Corona-Pandemie. Hätte dieses Miteinander und die Bereitschaft sich zu engagieren nicht existiert, wären die vergangenen Monate viel schwieriger geworden. So aber gab und gibt es eine gute bürgerschaftliche Basis, um die Krise miteinander durchzustehen. Die Bürgerstiftung Blaubeuren hat gemeinsam mit der Stadt konkrete Hilfsangebote auf den Weg gebracht. Vorher schon erwähnte Beispiele an Empathie und Unterstützung fand ich beeindruckend. Die Stadt hat das ihre versucht, um örtliche Händler und Gastronomen insbesondere im ersten Halbjahr zu unterstützen. Auch diese Handreichung ist mit Dankbarkeit aufgenommen worden und hat den Zusammenhalt bestätigt. Meine Rathausmitarbeiter arbeiten teilweise buchstäblich rund um die Uhr, um der Krise Herr zu werden. Mehr Geld gibt es dafür nicht. Nur mehr Überstunden. Auch das ist eine Form von Zusammenhalt und Solidarität, die ich bemerkenswert finde. Wir als Verwaltung sind Teil der Gesellschaft und sind in der Krise leistungsstark und motiviert zu helfen.

Was war für Sie persönlich die größte Herausforderung im Zusammenhang mit der Pandemie?

Belastend für uns alle sind die Phasen der Pandemie, in denen es tatsächlich konkret um Gesundheit und Leben geht. Abstrakte Zahlen werden zu konkreten Schicksalen, wenn es Menschen im unmittelbaren Umfeld, in der eigenen Stadt betrifft. Schwierig fand ich die Zeiten, in denen wir als Gesellschaft nicht konsequent in der Lage waren, das medizinisch Erforderliche mit dem ökonomisch Gebotenen und den gesellschaftlichen Bedürfnissen in Einklang zu bringen.

Welche Folgen hat Corona für die örtliche Wirtschaft?

Mein Wunsch ist, dass wir alle gesund bleiben beziehungsweise werden und wir wieder ein Leben führen können, das ohne die Einschränkungen der Pandemie stattfinden kann. Indes meine Erwartung – zumindest für die ersten Monate des neuen Jahres – ist das leider nicht. Wir werden noch eine Weile den Spagat zwischen dem medizinisch gebotenen, dem ökonomisch möglichen und den zwischenmenschlichen Bedürfnissen leben müssen. Wir – Kommunen wie Wirtschaft – werden auch nach der Corona-Pandemie Unterstützung und Hilfe benötigen. Das Virus mag besiegt werden können. Die wirtschaftlichen Folgen werden noch nachhallen, auch wenn Corona die Schlagzeilen nicht mehr beherrscht. Gerade dann ist es wichtig, weiterhin unterstützt zu werden. Blaubeuren hat auch für das kommende Jahr ein ambitioniertes Programm am Start. Wir möchten das spannende Thema der Sanierung Blautopfareal weiterentwickeln. Die hohe Qualität unserer Kinderbetreuung werden wir weiter stärken. Breitband spielt selbstverständlich eine wichtige Rolle. Stadtentwicklerische Konzepte sind im Blick. Kurz: Wir werden weiter an der Zukunft Stadt Blaubeuren bauen und arbeiten.