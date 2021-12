Diese Test-Angebote gibt es vor und an Weihnachten

Damit alle Mengener die Weihnachtsfeiertage in ihren Familien mit möglichst viel Sicherheit und Schutz vor dem Coronavirus begehen können, hat die Stadt Mengen die Öffnungszeiten der beiden kommunalen Teststellen an der Ablachhalle und auf dem Kreuzplatz noch einmal angepasst. Dank des Einsatzes von ehrenamtlichen Helfern können nun auch an Heiligabend sowie dem ersten Weihnachtsfeiertag Antigen-Schnelltests angeboten werden.

Wie die Stadt Mengen mitteilt, hat das Testzentrum an der Ablachhalle noch bis einschließlich 23. Dezember täglich von 18.30 bis 20 Uhr geöffnet und übernimmt den „Notdienst“ am 24. und 25. Dezember. Heiligabend wird von 13 bis 15 Uhr getestet, am ersten Feiertag von 17 bis 18 Uhr. Die Teststelle am Kreuzplatz wird an den Feiertagen nicht öffnen, bietet aber vorher montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 13 Uhr Tests an.

Optimalerweise melden sich Testwillige zuvor im Internet über die Seite www.sig-modell.de an, damit unnötige Wartezeiten vermieden werden. Das Formular sollte ausgedruckt und mitgebracht werden. Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann nach wie vor auch so zu den Teststellen kommen. Immer sollte ein Personalausweis mitgebracht werden. Der auf dem amtlich anerkannten Testnachweis abgedruckte QR-Code kann - sofern man digital angemeldet ist - in die Corona-Warn-App übertragen werden.

Wer einen PCR-Test benötigt, kann sich an die Marienapotheke unter Telefon 07572/1020 wenden. Die Apotheke bietet dienstags und freitags von 8.30 bis 9.30 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 16 bis 17 Uhr Termine im Bürgerhaus an. Getestet werden allerdings nur Kontaktpersonen und Personen, die sich wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in Quarantäne befinden. Weitere Infos zu den Teststationen gibt es auf www.mengen.de.