Diese Risiken birgt der erneute Stillstand bei den Vereinen

Anerkennung des Sportkreises für die Jugendarbeit

Der Sportkreis Alb-Donau/Ulm verzichtet in diesem Jahr auf die Vergabe des projektbezogenen Jugendpreises, honoriert stattdessen die Jugendarbeit in den Vereinen und schüttet Beiträge zwischen 50 und 1000 Euro aus – je nach Anzahl an Kindern und Jugendlichen im Verein. Grundsätzlich gebe es für jeden beim WLSB gemeldeten Jugendlichen einen Euro (Stand: 31. Januar 2020), sagt Sportkreispräsident Georg Steinle. Die überwiesene Mindestsumme betrage 50 Euro, dies erhalte jeder Verein mit mindestens einem Kind oder Jugendlichen und maximal 50 Kindern und Jugendlichen. Mit mehr als 50 erhält ein Verein die Summe, die der Zahl an Minderjährigen entspricht, bis hin zur Maximalsumme von 1000 Euro. Insgesamt wendet der Sportkreis, dank Zuwendungen des Landkreises und von Sponsoren, knapp 40 000 Euro auf, die normalerweise in diesem Jahr in den Jugendpreis und damit an Vereine mit herausragenden Nachwuchsprojekten geflossen wäre – doch mangels Aktivitäten gibt es den im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgelobten Jugendpreis, an dem sich 2018 rund 35 Vereine beteiligt hatten, in diesem Jahr nicht. Das Geld kommt nun allen Sportvereinen der Region mit Nachwuchsarbeit zugute. Steinle: „Es ist ein Dankeschön für die Jugendarbeit in den Vereinen.“ (aw)