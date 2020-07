Der Streit um die Tarifbindung bei dem Metallverarbeiter Zollern geht in die nächste Runde: Mit einem Schreiben an die Belegschaft hat das Unternehmen mit Sitz in Laucherthal diese Woche den vereinbarten Ergänzungstarifvertrag platzen lassen. Zollern-Geschäftsführer Klaus Erkes begründet dies mit der wirtschaftlichen Situation, die sich mit der Corona-Krise verschärft habe.

Geschäftsführer Erkes kann man so weit trauen, wie man einen Elefanten weit werfen kann.