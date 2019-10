Diese Lesetipps haben Wangener Buchhändler für den Herbst

Es fängt an, herbstlich in Wangen zu werden. Zeit, mit einer Tasse Tee ein gutes Buch zu lesen. SZ-Praktikantin Hannah Bader hat in Buchhandlungen und der Stadtbücherei Lesetipps eingeholt.

Renate Natterer von der Buchhandlung Natterer in Wangen empfielt das Buch: „Eine Odyssee – Mein Vater, ein Epos und ich“ von Daniel Mendelsohn. Es ist Natterers Lieblingsbuch und, wie sie sagt, „eine wunderschöne Vater-Sohn-Geschichte in der die Antike Psychologie des Menschen dargestellt wird“.

Mendelssohn lässt eine Parallele entstehen zwischen der Beziehung zu seinem Vater und dem antiken Mythos Odysse, der vom Verhältnis zwischen Odysseus und seinem Sohn Telemachos handelt.

Im Buch besucht der 81-jährige Jay Mendelsohn, überraschend das Uni-Seminar, das sein Sohn Daniel zur Lektüre „Odyssee“ von Homer hält. Die beiden haben ein schwieriges Verhältnis und wie auch Telechmachos versucht Daniel herauszufinden, was seinen Vater ausmacht. Schlüssel hierfür soll eine Reise nach Europa sein. „Als Leser ist es sehr schön die Entwicklung der beiden mitzuerleben, da es eine innerliche Geschichte ist, die äußerlich erzählt wird“, sagt Natterer über die Vater-Shon-Geschichte(n).

Fabienne Weiß, Auszubildene der Buchhandlung Osiander, findet den Roman „Mein Jahr mit dir“ von Julia Whelan sehr lesenswert. „Sie ist wunderschön geschrieben und ideal geeignet für Regentage.“

Fabienne Weiß (Foto: Bader)

Das Buch handelt von der Stundentin Ella, die durch ein Stipendium für ein Auslandsjahr an die Uni Oxford kommt. In einen Pub und trifft sie Jamie, einen jungen Mann. Die Beiden verstehen sich auf Anhieb. Es gibt jedoch ein Problem: Stellen die beiden doch am nächsten Tag fest, dass er ihr Professor für Litereatur ist. Obwohl eine Liaison offiziell verboten ist und Jamie ein hohes Risioko eingeht, kommen sie zusammen.

Nach einem Jahr ziehen sie gemeinsam in eine Wohnung in London, doch Jamie verschwindet manchmal, denn er hat ein Geheimnis. Ella weiß, dass er ihr entwas verschweigt.

„Sie merkt, du kannst dein Leben planen, aber nicht deine große Liebe“, sagt Fabienne Weiß. „Ich empfehle dieses Buch, weil es eine wirklich schöne und spannende Beziehungsgeschichte ist.“

Susanne Singer von der Sadtbücherei im Kornhaus empfiehlt „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens. Ein Roman mit Krimigeschichte.

Susanne Singer (Foto: Bader)

Die Leiche eines Mannes wird gefunden, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove haben keinen Zweifel: Das Marschmädchen ist schuldig. So lautet der Neckname von Kya Clark. Sie lebt in der Natur. Ist dort alleine und isoliert aufgewachsen.

Ihr Leben verändert sich als Männer in ihre Welt treten. Die Folgen sind dramatisch. Sie hat eine Verbindung zu dem Mord, doch welche?

Susanne Singer empfiehlt das Buch, da es „seine eigene Stimmung“ habe . „Das Erleben der Natur und wie sich das Kind zurecht findet berührt einen, da es ein Erwachsenwerden unter ganz schlimmen Bedingungen ist.“