Diese Fotos sind wie Jazz-Konzerte für ein ganzes Jahr

Ravensburg - Jazz-Fotos, wie man sie in der Provinz nie gesehen hat. Körperliche Konzentration und Ekstase, Lichteffekte in schwarz-weiß, die die Kanten und Dramatik des Modern Jazz in all seinen Varianten auffangen. Großstädtische, internationale Avantgarde verschmilzt mit deren Instrumenten, das Flügelhorn wird zum Körperfortsatz bei Christian Scott aTunde Adjuah aus New Orleans, der Norweger Eivind Arset versunken in seine intellektuell raffinierte Gitarre, der Armenier Tigran Hama-syan mit dem Cross-over-Folk am Piano. In dreizehn großformatigen Blättern hat der Ravensburger Fotograf Hans Bürkle Höhe-punkte aus Jazztime-Konzerten von 2014 bis 2018 zu einem Jazz-Kalender 2020 zusammengestellt.

Exquisite Dokumente des phänomenalen Jazz-Niveaus in Weingarten und Ravensburg in fünf Jahren. Tolles Projekt. Verblüffend daran, dass Hans Bürkle im Hauptberuf Lehrer ist. Aus früher Neugier für die Fotografie wurde Leidenschaft. Als Jugendlicher bereits bastelte er sich sein eigenes Labor. Vor zwölf Jahren die Wende zur digitalen Fotografie. Er meldete sich bei Flickr an, der größten Fotoagentur, und nutzte die Chance, mit Kollegen auf der ganzen Welt sich über deren Arbeitsweise auszutauschen.

Fotografie „übte“ er viele Jahre nur auf privaten Reisen. In Ravensburg frönte er einer anderen Liebschaft: Er betreute Bands bei Jazztime-Konzerten. Und dann die Erkenntnis, die Fotografie und Jazz zusammenbrachten. „Wir organisieren Konzerte auf zunehmend internationalem Niveau und haben kein einziges eigenes Foto. Das mache ich jetzt selber.“ 2014 fing er an. Digitale Fotografie zeigte schnell ihre Vorteile. Keine Materialkosten, kein Blitz stört und doch kannst du nahe ran; kannst das Licht nutzen, das vorhanden ist, intimer, dichter, kontrastiver.

Mit einem festen Objektiv 200:2,8 lernt Bürkle schnell, die störenden Stative und Mikrofone auszutricksen. Die Nachbearbeitung hält er auf minimalem Niveau – Schärfen, Tiefen ein wenig optimiert, die Dichte zu den Musikern ist ihm wichtig, das Dokumentarische die ersten Jahre, aber auch das Abstrakte, das Intellektuelle des Jazz. Heute fokussiert er die Fotos darauf, die spezifische Ästhetik vor allem des Modern Jazz in seiner eigenen, damit korrespondierenden Foto-Ästhetik einzufangen. Fürs erste wagte er mit seinem Kalender 100 Exemplare, die im Buchhandel und beim Landes-Jazz-Festival rasch verkauft sein dürften (25 Euro). Der Erlös geht in die Finanzierung des Jazztime-Vereins.