Diese 50 Jahre alte Lady ist mehr als nur ein Arbeitstier

Seit 50 Jahren prägt der Transporthubschrauber Sikorsky CH-53 den Himmel über Laupheim und Oberschwaben. Die ersten 40 Jahre als Arbeitsgerät der Heeresflieger, seit 2013 im Auftrag des Hubschraubergeschwaders 64 der Luftwaffe. Unter extremen Bedingungen bewähren musste sich das „Arbeitstier“ der Bundeswehr jedoch 5000 Kilometer fern der Heimat: Der Afghanistan-Einsatz zehrte 20 Jahre lang an Maschine und Mannschaft. Mit einem halben Jahrhundert auf der genieteten Metallhaut plagt die Flotte das ein oder andere Zipperlein. Doch in der Luft zaubert die „alte Lady“ ihren Piloten nach wie vor ein Lächeln ins Gesicht.

Der unverkennbare Sound des schweren Hubschraubers

Es gibt nicht wenige Laupheimer, die den Sound einer CH-53 mit geschlossenen Augen von einigen anderen Hubschraubern unterscheiden können. Im nur rudimentär verkleideten Laderaum des Hubschraubers, Kennung 84+31, überwiegt vor allem ein Dröhnen. Frequenz und Lautstärke schwellen noch einmal an, die Maschine beginnt zu vibrieren, als Oberstleutnant Frank Wittemann, Kommandeur der Fliegenden Gruppe am Standort Laupheim, die Leistung der beiden Triebwerke nach oben dreht. Bordtechniker Thomas gibt Wittemann und seinem Co-Piloten ein Zeichen, bevor er in den Laderaum klettert und die Türe verriegelt – startklar. Mit 8660 PS überwindet dieses 50 Jahre alte Arbeitstier recht mühelos die Schwerkraft und entschwebt dem Laupheimer Militärflugplatz in Richtung Bodensee.

Ein ausgereiftes System mit Anfälligkeiten

„Wenn man sie so sieht, dann denkt man: Das ist ein großer Transporthubschrauber. Wenn man sie aber fliegt, dann sieht man, dass es ein sportlicher großer Transporthubschrauber ist“, sagt Frank Wittemann mit spürbarer Begeisterung in der Stimme, wenn er über sein „Luftfahrzeug“ spricht. Wittemann, Jahrgang 1972 und damit Jahrgänger der CH-53, ist nach wie vor fasziniert, wie lange sich die Maschine im Einsatz gehalten hat. „Wir können nach wie vor mithalten“, ist er überzeugt. Klar habe dieses ausgereifte System seine Anfälligkeiten. Die Probleme der Ersatzteilbeschaffung sind hinlänglich bekannt, viele Teile müssen heute extra in Kleinserien aufwändig und teuer produziert werden. Wittemann erklärt: „Die Betriebe, die ursprünglich Zulieferer für unser Waffensystem waren, die gibt es nicht mehr.“

Das Cockpit: Arbeitsplatz des Luftfahrzeug-Führers. (Foto: Thomas Werz)

Ein Hubschrauber für die Schlachtfelder des Kalten Kriegs

Das Kapitel CH-53 hat für die Bundeswehr bereits 1968 begonnen, als der Verteidigungsausschuss und Verteidigungsminister Helmut Schmid entschieden, den kleineren H-34G durch einen leistungsstärkeren Transporthubschraubern zu ersetzen, damals noch im Dienst der Heeresflieger. Der spätere Regimentskommandeur des mittleren Transporthubschrauberregiments 25 „Oberschwaben“, Oberst a. D. Arnold Gerhard, überführte als Staffelkapitän am 2. Oktober 1973 gemeinsam mit dem damaligen Kommandeur Horst Burkowski die erste CH-53 vom Produktionsort in Speyer an den Laup-heimer Heeresflugplatz.

Außer in Laupheim wurde der Hubschrauber in Mendig (Rheinland-Pfalz), Rheine (Nordrhein-Westfalen) und an der Heeresfliegerwaffenschule in Bückeburg (Niedersachsen) stationiert. Bis zum Ende des Kalten Kriegs war der Auftrag der Heeresflieger klar umrissen: Der Feind stand im Osten, im Fall der Landes- und Bündnisverteidigung galt es, Luftlandetruppen samt Gerät möglichst schnell auf das innerdeutsche Schlachtfeld zu verlegen.

Neue Aufgaben im Ausland

Mit Ende des Kalten Kriegs veränderten sich auch die Aufgaben. Die Auslandseinsätze im Irak oder auf dem Balkan stellten andere Anforderungen an die Maschinen und ihre Besatzung. Statt wie bei einem Auto nach 30 Jahren das H-Kennzeichen verliehen zu bekommen, wurde die Urversion CH-53G (G steht für German) ab Ende der 1990er-Jahre auf- und nachgerüstet – „kampfwertgesteigert“, wie das so schön im Bundeswehr-Sprech heißt. Mit dem Modell, das 1972 dem Heer übergeben wurde, haben die heutigen Maschinen nur noch die Außenhülle aus Aluminium gemein.

Der härteste Einsatz in Afghanistan

Der bisher längste und schwerste Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan wurde auch zu einer dauerhaften Bewährungsprobe für die CH-53. Das „Arbeitstier“ wurde von 2002 an zum „Schlachtross“: mit Zusatztanks, extra Stahl gegen Beschuss, Sandabscheidern an den Turbinen gegen den Wüstenstaub – und drei MG-Schützen an Bord. 20000 Flugstunden und mehr als fünf Millionen Kilometer waren die Hubschrauber in den 19 Jahren über Afghanistan in der Luft. In einem Krieg, der nicht nur die Maschinen, sondern vor allem die Soldaten bis aufs Äußerste strapazierte. Besonders tragisch war der Absturz einer Laupheimer Maschine am 21. Dezember 2002 über Kabul, bei der alle Soldaten starben (s. Bericht rechts). „Wir haben uns da 19 Jahre lang durchgebissen. Jetzt spüren wir bei vielen die Abnutzungserscheinungen“, sagt Wittemann.

Flugbetrieb auf dem Laupheimer Militärflugplatz. (Foto: Roland Ray)

Von den ursprünglich 112 beschafften Maschinen sind beim HSG 64 noch knapp 70 zumindest auf dem Papier im Dienst, 40 davon in Laupheim. Es soll ein langsamer Abschied werden, Stand heute bleibt die CH-53 dem Laupheimer Himmel noch zehn Jahre lang erhalten.

Frank Wittemann und seine Crew müssen noch einmal los, um mit der „alten Lady“, die für sie so viel mehr ist als ein Arbeitstier, noch einige Übungen zu absolvieren. „Wir fliegen nicht zum Vergnügen“, fügt er an. Dennoch verbindet er mit der CH-53: „Spaß, Berufszufriedenheit – und einfach Glück“.