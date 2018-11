Diebstahl eines Anhängeraufbaus

Unbekannte haben zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, den Aufbau eines abgestellten Anhängers in der Roßberger Straße in Mennisweiler gestohlen. Es handelt sich laut Polizei um den Metallaufbau eines Pkw-Anhängers mit silbergrauer Plane im Wert von etwa 2000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Aufbaus geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524/40430, zu wenden.