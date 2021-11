Die Polizei ermittelt gemäß einer Pressemitteilung gegen einen unbekannten Täter, welcher am Montag gegen 16.30 Uhr auf einem Firmengelände in der Ulmer Straße in Ravensburg ein Schweißgerät im Wert von circa 800 Euro entwendet hat. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.