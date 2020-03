Diebestour endet in Tatortnähe

Markdorf (sz) - Vier Personen haben am Mittwoch gegen 23 Uhr auf einer Baustelle in der Straße „Am Stadtgraben“ in Markdorf mehrere Packungen Holzbauschrauben und zahlreiche Bauwinkel gestohlen. Anschließend entfernten sie sich mit einem Fahrzeug. Zeugen beobachteten die Aktion. Das Quartett konnte kurze Zeit später von der Polizei in der Nähe des Tatorts aufgegriffen und das gesamte Diebesgut sichergestellt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen Heranwachsenden und drei Jugendliche, die alle wegen Diebstahl angezeigt werden. Die Jugendlichen wurden an die Eltern übergeben.