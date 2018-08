Diebesgut im Auto sichergestellt: 23-Jähriger in Haft

Die Polizei hat auf der A7 im Auto eines 23-Jährigen umfangreiches Diebesgut gefunden und sichergestellt.

Etwa gegen 9 Uhr geriet der Pkw des 23-Jährigen ins Visier einer Streife der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck. Der Mann parkte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto auf dem Parkplatz "Jobsthaler Hof" an der A7. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte im Fahrzeug zunächst unter einer Decke verstecktes Werkzeug aufgefunden werden.

Bei einer anschließenden Überprüfung der Gegenstände stellte man fest, dass diese vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem aufgebrochenen Kastenwagen in der Johann-Michael-Rößler-Straße in Untermünkeim sowie einer Garage sowie Schuppens in der Parkstraße in Ilshofen entwendet worden waren. Bei dem Diebesgut handelt es sich hauptsächlich um hochwertige Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von 12 000 Euro.

Bei der weiteren Kontrolle konnten am Fahrzeug des 23-Jährigen erhebliche Beschädigungen festgestellt werden. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, kurz zuvor im Bereich Rimpar in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein. Zudem stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der 23-Jährige, der in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist, wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht in der Haftzelle. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall wurde er am Mittwochvormittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.