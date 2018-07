Diebe stehlen Beregnungsanlage bei Meckenbeuren

Mit großer Anspannung geht der Blick vieler Menschen in der Region derzeit in den Himmel. Während Freibadfreunde bei den anhaltenden Temperaturen zu strahlen beginnen, bleiben andere angespannt.

„Es wird täglich kritischer“, sagt zum Beispiel Dieter Mainberger aus Poppis vom Kreisbauernverband Tettnang. Denn wenn nicht bald ein anhaltender Regen von oben kommt, könnten deutlich kleinere Früchte an Bäumen die Folge sein, befürchtet er. Notreife nennt das der Fachmann. „Und im nächsten Jahr könnte den Bäumen dann sogar die Kraft fehlen, auszutreiben“, sagt er. Das Ganze sei aber auch von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Ebenfalls kritisch sieht er die Futterproduktion für Tiere. Wenn die Landwirte viel größere Flächen schneiden müssten, um ausreichend Heu zu bekommen, dann führt das zu Problemen. Im schlimmsten Fall müsse die Winterreserve angebrochen werden, erklärt er. „Hitze ist auch normal, das hatten wir schon öfters“, macht er deutlich. Doch dass viele Flüsse in der Region inzwischen kaum noch Wasser führen, das macht ihn stutzig. „Das ist wirklich ungewöhnlich“, sagt er. Abhilfe würde ein Landregen bringen. Dieser kommt ohne Gewitter und Hagel und dauert mehrere Stunden.

In Sachen Waldbrand ist Michael Strütt, Leiter des Forstamtes im Bodenseekreis, entspannt. Kleinere Regenfälle hätten immerhin für eine oberflächliche Bewässerung gesorgt. Für die Wurzeln der Bäume reiche diese zwar nicht aus, wohl aber für Gräser und Sträucher. Dennoch sagt er, könne es durchaus sein, dass ein extremer Sommer wie 2003 bevorstehe, der bis in den August 2003 hineinreichte. Damals habe er zuletzt das Feuermachen in offiziellen Feuerstellen verboten, weil es so trocken war. Die Waldbrände die es in jenem Sommer zum Beispiel bei Überlingen gab, seien alle von unaufmerksamen Waldbesitzern verursacht worden, sagt er. Dass es in den Wäldern rund um Tettnang zu einem Waldbrand kommen könnte, glaubt er nicht. Er sagt aber auch: „Das kann man nie ausschließen.“ Dass er das Risiko als gering einschätzt, liegt an dem Mischwald aus Buchen und Fichten. Bei Kiefernwäldern und vertrockneten Grasdecken sei ein Waldbrand eher möglich. Grundsätzlich ist das Rauchen und Feuer machen im Wald zwischen März und Oktober verboten. „Das ist auch in der Bevölkerung bekannt“, sagt er.

Polizei sucht Schlauchdiebe

Einen außergewöhnlichen Fall, der entfernt mit Hitze zu tun hat, hat auch die Polizei zu melden. Noch ist völlig ungeklärt, warum Diebe in Brochenzell bei Meckenbeuren eine komplette Beregnungsanlage von einem Feld gestohlen haben. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli haben Unbekannte mehrere Kreis- und Sektorenregner sowie mehr als 100 Meter Schlauch entwendet. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. Selbst die Beamten wundern sich über diesen „nicht alltäglichen Fall“. Die Beregnungsanlage über dem Gemüsefeld ist erst vor zwei Wochen installiert worden. „Da fehlen uns einfach die Worte“, sagt Christine Seifert von Christines Hofladen, die das Feld bewirtschaftet.