Diebe stehlen bei Wohnungseinbruch in Leutkirch Weinflaschen

Diebe sind am Freitagnachmittag in ein Wohnhaus in Leutkirch eingebrochen. Das Teilt die Polizei mit. Der oder die Täter durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke im Haus und ließen mehrere Weinflaschen mitgehen.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 16 und 16.25 Uhr im Vogelhaldeweg. Die Hausbesitzerin war zu dieser Zeit nicht zuhause. Eingestiegen sind der oder die Täter über eine aufgehebelte Terrassentüre.

Eine Nachbarin hat im genannten Zeitraum zwei verdächtige Männer am Haus beobachtet. Inwieweit diese mit der Tat in Verbindung stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei sich unter Telefon 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.