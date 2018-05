Unbekannte haben in den vergangenen Tagen erfolglos versucht, einen Zigarettenautomaten an der Einmündung Schwanenstraße / Raiffeisenstraße aufzubrechen, berichtet die Polizei. Der Schaden wurde am Mittwoch entdeckt und beläuft sich auf rund 1000 Euro. Personen, die in den letzten Tagen Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu informieren.