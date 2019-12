Diebe haben in der Bahnhofsstraße in Reichenbach Aluminium-Auffahrrampen eines Lastwagenanhängers gestohlen. Die Tat soll sich laut einer Pressemitteilung der Polizei in einem Zeitraum von Samstag, 12 Uhr bis Montag, 11 Uhr ereignet haben. Die Täter knackten das Vorhängeschloss des Anhängers, um an die Rampen zu gelangen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro. Ein Tatverdacht bestehe momentan noch nicht. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehingen unter folgender Telefonnummer entgegen: 07426/913660.