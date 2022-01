Diebe brechen in Ravensburger Netto-Markt ein

Zu einem Einbruch ist es am Samstag im Netto-Discounter in der Ravensburger Südstadt gekommen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, bemerkte eine Zeugin am frühen Samstagmorgen kurz vor sechs Uhr zwei Personen, die den Netto-Markt in der Jahnstraße fluchtartig verließen. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger konnte anschließend durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Der zweite Tatverdächtige ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. Der Spurenlage nach verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Discounter über eine Lagertür. Während ihres Aufenthalts im Markt bedienten sie sich an verschiedenen Speisen und Getränken.