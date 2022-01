Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Vespa aus einer Garage in der Ravensburger Südstadt. Ein Passant teilte dem Polizeirevier Ravensburg dann am Donnerstag mit, dass er im Bereich des Friedhofes Mariatal eine Vespa gefunden habe. Dieser Roller konnte dem 38-jährigen Geschädigten zugeordnet werden. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollen sich unter Telefon 0751/803-3333 melden.