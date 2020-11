Nonnenhorn (lz) - Aus einer Tiefgarage „Am Steinacker“ in Nonnenhorn sind insgesamt acht Reifen auf Alufelgen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um insgesamt zwei komplette Sommerreifensätzen für einen BMW und einen VW Polo. Der Diebstahl wurde der Polizei in Lindau am Montagvormittag gemeldet. Die Beamten gehen davon aus, dass die Reifen aufgrund der Menge und Größe mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein müssen. Der Wert der Reifen wird auf circa 2000 Euro beziffert.