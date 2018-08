Dieb stiehlt Motorrad und wird von Überwachungskamera gefilmt.

Ein Dieb hat am Sonntag gegen 2.35 Uhr ein weißes Motorrad der Marke Husqvarna 701 Supermoto gestohlen, das in einem Carport im Mühlweg abgestellt gewesen ist. An dem Fahrzeug sind blaugelbe Aufkleber angebracht; das Kennzeichen lautet AA-SX 9.

Der Diebstahl wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet, auf der ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann zu erkennen ist, der offenbar zielgerichtet den Hof betrat und das Zweirad durch geparkte Fahrzeuge auf die Straße schob.

Der Täter hat eine sportliche Statur, kurz rasierte hellere Haare und einen kurzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem kurzärmeligen karierten Hemd; außerdem trug er eine Basecap mit Aufschrift.

Der Wert des Motorrades beläuft sich auf mehrere tausend Euro.