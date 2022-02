Aalen-Waldhausen (an) - Zwischen 22.45 und 22.50 Uhr hat sich am Montagabend ein bislang Unbekannter Zutritt zum Personalraum einer Gaststätte in der Deutschordenstraße verschafft und dort einen Bediengeldbeutel gestohlen, in dem sich rund 1000 Euro Bargeld befanden.