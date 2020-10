Dieb hebt mit EC-Karte 1000 Euro ab

Eriskirch (sz) - In einem unbeobachteten Moment hat ein unbekannter Täter am Dienstagnachmittag zwischen 13 und 13.45 Uhr im Ladenzentrum in Eriskirch aus der Tasche einer Kundin deren Geldbeutel mit nahezu 50 Euro Bargeld und diversen Karten entwendet. Der Geldbeutel war im Einkaufswagen deponiert, so die Polizei. Unter dem Diebesgut war auch eine EC-Karte, womit der Täter nur wenig später in dem Einkaufsmarkt mit der im Geldbeutel der Frau vorgefundenen PIN am Geldausgabeautomat 1000 Euro abhob.