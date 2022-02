Dieb fragt nach „Börek“ und bestiehlt Metzgerei

Aalen (an) - Ein unbekannter Dieb hat am Montagnachmittag in einer Metzgerei in der Aalener Innenstadt zugeschlagen.

Der Mann betrag den Laden gegen 14.45 Uhr und fragte die Verkäuferin nach „Börek“. Als die Frau den Verkaufsraum verließ, um ihren Chef nach dem gewünschten Blätterteiggericht zu fragen, ging der Unbekannte in einen Büroraum und entwendete dort eine Geldmappe, in der sich ein höherer Geldbetrag befand. Der Täter ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hat schwarze kurze Haare und trug eine schwarze längere Jacke. Er führte zudem eine blaue Stofftasche mit. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240 entgegen.