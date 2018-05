Jeder vierte Lehrling in Deutschland bricht seine Ausbildung ab. In Branchen mit Niedrig-löhnen hält sogar nur jeder Zweite durch. Die Gründe sind vielfältig: mangelnde Ausbildungsqualität, ungünstige Arbeitsbedingungen, falsche Vorstellung vom Beruf.

Droht wegen schlechter Noten in der Berufsschule, Prüfungsangst oder einer persönlichen Lebenskrise die vorzeitige Vertragsauflösung, kann das Kolping-Bildungswerk in Ellwangen effektiv helfen. Im Kolping-Bildungszentrum in der historischen Stadtmühle sind junge Menschen, die Schwierigkeiten beim Erreichen des Ausbildungsziels haben, an der richtigen Adresse. Und es kostet sie keinen Cent.

„Wir sind Partner der Bundesagentur für Arbeit in Aalen. Sie übernimmt die Kosten der ausbildungsbegleitenden Hilfen, kurz abH“, erläutert Michael Eller. Eller ist Fachwirt für Jugend- und Heimerziehung und leitet mit Nora Sophie Angstenberger die Maßnahme in Ellwangen.

Über 90 Prozent schaffen dank der Nachhilfe den Abschluss

Er koordiniert den Nachhilfeunterricht in Ellwangen, schult Ausbilder als Dozent und unterrichtet angehende Kaufleute: „Gerade im Handwerk, im Metall-, Elektro- und kaufmännischen Bereich haben wir die größten Erfolge“, sagt er. „Wichtig ist, dass sich die jungen Menschen frühzeitig bei uns melden. Am besten gleich nach der ersten Vier in einer Klassenarbeit im ersten Lehrjahr und nicht erst sechs Wochen vor einer Prüfung. Unser oberstes Ziel ist, Ausbildungsabbrüche zu verhindern.“

Die Statistik verrät, dass über 90 Prozent der Azubis dank der Nachhilfe den Abschluss schaffen. Doch auch Michael Eller beobachtet das sinkende Bildungsniveau von Schulabgängern mit Sorge: „Wenn sie früh genug zu uns kommen, müssen wir viel weniger nachholen.“

Marius Zeller, 18 Jahre jung und angehender Elektrotechniker im dritten Lehrjahr, besucht die Stadtmühle bereits seit dem ersten Lehrjahr: „Ich komme in der Berufsschule prima mit. Meine Noten sind viel besser geworden“, freut sich der sympathische junge Mann. Mit Elektromeisterin Eva Frey bereitet er sich auf seine Abschlussprüfung vor. Auch Marius‘ ältere Schwester hat die Hilfe in Anspruch genommen. Jetzt ist sie erfolgreiche Industriekauffrau und machte sogar ihren Ausbilderschein bei Kolping: „Das ist generationenübergreifende Stabilität“, so Eller. Wesentlich sei die enge Zusammenarbeit zwischen Förderlehrern und ausbildenden Betrieben. Auch für die Betriebe ist die Maßnahme kostenlos.

Die Lerngruppen sind mit acht bis zehn Teilnehmern klein. Mindestens zwei Stunden pro Wochen müssen die Lehrlinge in die Nachhilfe investieren. Bei Bedarf kommen sie öfter, arbeiten schwierigen Berufsschulstoff auf und bereiten sich auf Zwischen- und Abschlussprüfungen vor. Auch für persönliche und familiäre Probleme finden sie in der Stadtmühle immer ein offenes Ohr. Für die sozialpädagogische Begleitung ist neben Eller und Angstenberger Ann-Kathrin Rose zuständig: „Sozialpädagogische Betreuung ist uns genauso wichtig wie schulische Nachhilfe“, so Michael Eller.

Metaller und angehende Industriemechaniker werden von Rudolf Judt und Hans-Jürgen Schuh unterrichtet. Schuh ist seit 15 Jahren beim Kolping-Bildungswerk in Ellwangen tätig: „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden“, sagt der erfahrene Lehrer. „Wichtig ist, dass die jungen Menschen lernen wollen.“

Manche müssen erst überzeugt werden

Leider, ergänzt Michael Eller, würden manche die Maßnahme nicht als Hilfe, sondern als Strafe empfinden: „Sie müssen wir vom Sinn erst überzeugen.“

Umso wichtiger sei der Erhalt der ausbildungsbegleitenden Hilfen bei Kolping in Ellwangen. Den Gedanken, sie in Aalen zu zentralisieren, sieht Eller kritisch: „Die föderale Struktur ist gerade im ländlichen Raum durch ortsnahe Lösungen sehr wichtig.“ Rainer Strehle, Berufsberater und Teamleiter, verantwortet die ausbildungsbegleitenden Hilfen bei der Agentur für Arbeit in Aalen. Die Zusammenarbeit mit Strehle, Peter Lehle, dem Leiter des Kreisberufsschulzentrums, und vielen regionalen Arbeitgebern sei hervorragend, betont Michael Eller.