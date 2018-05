Die Zeitreise geht in die 1950er-Jahre

Beim Konzert von The Boogiesoulmates am Montagabend hat der Dreikönigskeller in Bad Saulgau einen Besucherrekord verzeichnen können. Das Interesse war überwältigend, die Karten restlos ausverkauft.

Sie haben ja schon so manches erlebt auf ihrer Tour, aber mit Freudentränen sind sie dann doch zum ersten Mal empfangen worden. Mit Elmar Pfeifer, der die Band vor anderthalb Jahren in Meidelstetten erlebt hatte, gingen die Emotionen durch. Für den früheren Vorsitzenden des Jazzvereins Bad Saulgau ging mit dem Auftritt der Boogiesoulmates am Montagabend ein Traum in Erfüllung.

Die herausragende Formation aus Berlin und Hannover, vor mehr als fünf Jahren von Andreas Bock ins Leben gerufen, entführte das Publikum in die 1950er-Jahre. Der großartige Bluesschlagzeuger hat sich europaweit einen Namen gemacht und wurde 2015/16 mit dem German Blues Award in der Kategorie Drums/Percussion ausgezeichnet. In Tateinheit mit Niels von der Leyen am Piano bildet er das Boogie Woogie Duo. Der versierte Tastenkünstler mit dem charmanten Lächeln spielt schneller als sein Schatten! Ergänzt durch Alicia Emmi Berg mit ihrer warmen, sinnlichen Soul-Stimme fügt sich das Instrumentalduo zu der unwiderstehlichen Band The Boogiesoulmates, die den Keller just am Internationalen Tag des Jazz zum Kochen brachte.

Die Sängerin aus Berlin führte mit humorvollen Ansagen durch das Programm. „Fühlt euch wie zu Hause“, sagte sie beispielsweise, „benehmt euch nur nicht so!“ Die drei gleichberechtigten Solisten zeigten, was sie können. Andreas verausgabte sich am Schlagzeug und demonstrierte, auf welch ungewöhnliche Weise sich Rhythmus erzeugen lässt; Niels brachte mit irrwitzigem Tempo die Tasten zum Glühen; Alicia bewies ein Atemvolumen, das einer Apnoetaucherin würdig gewesen wäre. Bei dem Titel „Bring it home to me“ sangen Andi und Alicia gar im Duett. Zu den durchgehend englischsprachigen Songs gab Alicia kurze Erläuterungen, da „die Leute selten einen Langenscheidt mit sich herumtragen“.

Die Boogiesoulmates interpretieren nicht nur klassische Songs der 1950er- und 1960er-Jahre auf ihre Weise, sie kreieren auch neue, eigene Stücke, die sie dem Genre hinzufügen. Andreas Bock und Niels von der Leyen schafften es ebenso, einen Titel mit Bravour zu zweit zu spielen, für den Count Basie sage und schreibe 18 Musiker benötigt hatte. Alicias anfänglicher Aufforderung an das Publikum, seiner Meinung freiheraus Ausdruck zu verleihen, hätte es nicht bedurft. Es gab tosenden Applaus, Bravo-Rufe ertönten, es wurde gejohlt und geklatscht. Selbstredend wurde nach einer Zugabe verlangt. „Hat es euch gefallen oder habt ihr kein Zuhause?“, fragte Alicia zweifelnd. Natürlich gaben die Musiker dem Wunsch statt. Sie ließen auch keinen Zweifel daran, dass sie gern wieder nach Bad Saulgau kommen würden, sollte man sie erneut einladen. Nach dem phänomenalen Erfolg am Montag besteht diesbezüglich wohl Grund zur Hoffnung.