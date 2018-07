Die Zeit arbeitet für die Kirche

Die Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen Pfarrer der Seelsorgeeinheit „An der Argen“ sind dort weiter Diskussionsthema Nummer eins. Nachdem durch Medienberichte Details möglicher sexueller Übergriffe gegenüber einem Jungen bekannt wurden, klafft ein großer Spalt durch die oberschwäbische Provinz. Derweil arbeite die Zeit für die Institution Kirche, sagt Achbergs Bürgermeister Johannes Aschauer.

Von unserem Redakteur Yannick Dillinger

Der Beschuldigte ist untergetaucht. Die Diözese blockt bei Anfragen ab. Getuschelt wird trotzdem, bestätigt Aschauer. Das Thema ist heiß. Noch heißer, seit bekannt wurde, dass Gertrud Geiger ihre Stelle als Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit aufgibt. Geiger hatte vor Jahren gegen den Pfarrer Missbrauchsvorwürfe in die öffentliche Diskussion gestellt. Der Stein, den sie damit ins Rollen brachte, steuerte seitdem des Öfteren statt auf den Angeschuldigten auf sie selbst zu. Schmierereien an der Hauswand oder Drohbriefe nach Hause – die Angestellte im Dienste des Herrn im Himmel erlebte die Hölle auf Erden. Gegenüber Aschauer sprach sie häufig von „Angst“. Ihren Frieden sucht Geiger jetzt in einer kirchlichen Einrichtung in Ravensburg, die sich um behinderte Kinder kümmert. Sie war gestern telefonisch nicht zu erreichen.

Weitere Details bekannt

Mittlerweile sind weitere Details der Vorwürfe gegen den Pfarrer bekannt geworden. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schreibt in ihrer Ausgabe vom 23. Mai: „Der Bub weilte auch bei einer Familienfreizeit, zu welcher der Pfarrer zwei Tage später nachkam. Bis dahin hatte der Halbwüchsige mit anderen Jungen ein Zimmer geteilt. Danach zog er um und schlief beim Pfarrer. Dass der Priester bei Wallfahrten ein Doppelzimmer für sich und den Buben hatte und frühmorgens Kinder aus dem Pfarrhaus kamen: gesehen haben das viele.“ Diese Gerüchte kennt Johannes Aschauer. Er kann nicht verstehen, wie die Diözese darauf reagiert: „Die Details haben Substanz. Wieso wird da so gemauert? Es wundert mich, dass solche Sachen kirchenintern bleiben.“

Verwaltung ist außen vor

Dass die Kollegen aus Munderkingen, dort ist der Beschuldigte seit einigen Monaten tätig, nichts von den Ermittlungen gegen den Geistlichen wussten? Aschauer wundert’s umso weniger. „So etwas kommt bei der Verwaltung nicht an. Klar: Wer würde schon einen Menschen in seiner Gemeinde einstellen, der zur Auflage hat, nicht mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu dürfen.“ Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schreibt zur nebulösen Vergangenheit des Pfarrers: „Man kann sie schließlich nirgendwo nachlesen. Dies um so weniger, als sich der Diözesanpriesterrat 1984 im Einklang mit dem damaligen Bischof Georg Moser darauf verständigt hat, dass künftig in den Rottenburger Personalakten keine Verfahrensunterlagen mehr abgeheftet werden dürfen.“

Ungeheuerlich findet Johannes Aschauer, dass „das Amt des Priesters so einen Schutz bekommt“, und spielt ein „Was-wäre-wenn-Szenario“ durch. „Was wäre, wenn solche Vorwürfe gegen einen Bürgermeister oder einen Trainer erhoben werden würden? Was würden die Menschen dann denken?“

Berichterstattung infrage gestellt

Was die Menschen von den Vorwürfen gegen den Pfarrer halten, erfährt Aschauer sehr oft. Nur ein Gemeindemitglied habe ihm seit dem öffentlichen Stellung-Beziehen zu dem Fall auf die Schulter geklopft. Ansonsten sei ein „Anraunzen“ nichts Seltenes. Dass auch in der SZ-Redaktion überwiegend „Pro-Pfarrer-Anrufe“ eingingen, wundert ihn daher wenig. Dabei wurde die Notwendigkeit einer Berichterstattung über dieses Thema prinzipiell infrage gestellt.

Was Johannes Aschauer besonders ärgert: Es verrinnt immer mehr Zeit. „Und die arbeitet für die Institution Kirche.“

Die Diskussion können nur öffentlich dargelegte Fakten beenden. Und die fehlen. Ob sie jemals geliefert werden? In der Seelsorgeeinheit „An der Argen“ ist davon nicht jeder überzeugt – selbst wenn es sie geben würde. Das Getuschel geht weiter.